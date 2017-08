Ventes de yearlings : 300 chevaux à vendre à Deauville

Les propriétaires de pur-sang ont rendez-vous à Deauville (Calvados), à partir du samedi 19 août 2017, pour les traditionnelles ventes aux enchères de yearlings, des chevaux de 18 mois.

C'est parti pour trois jours d'enchères, pour miser sur les futurs cracks du monde hippique de demain. Des propriétaires et futurs acquéreurs du monde entier sont à partir de ce samedi 19 août 2017 et pour trois jours, aux traditionnelles ventes aux enchères des yearlings, des chevaux âgés de 18 mois. Certains font le déplacement de Dubaï, du Qatar, du Japon, des États-Unis, d'Australie et bien sûr de plusieurs pays européens.

300 chevaux à vendre

Sur la ligne de départ, 300 yearlings aux caractéristiques différentes. Les acheteurs vont scruter le pedigree pour flairer le bon coup. Les progénitures de Galileo et de son fils Frankel, les deux meilleurs galopeurs du monde depuis le début des années 2000, ont toujours la côte. Rien qu'en 2015, Galileo a produit plus de 70 vainqueurs des courses mondiales les plus cotées. 2015 qui reste d'ailleurs une année avec un prix record aux ventes de Deauville, avec un cheval acquis pour 2,6 millions d'euros.

Le plus gros vendeur l'an passé a été le haras des Monceaux, dans le Calvados, avec 29 yearlings pour 10,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors que le prix moyen record pour un yearling lors de ces ventes à Deauville remonte à l'édition 2015 : 163 292 euros.

Avec AFP

