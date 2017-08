Les auteurs des attentats en Espagne préparaient "une attaque de plus grande envergure"

Le 18 août 2017 à 16:10

Les auteurs des attentats à Barcelone et Cambrils, qui ont fait au moins 14 morts et une centaine de blessés formaient un "groupe" et préparaient une "attaque de plus grande envergure", a affirmé vendredi le porte-parole de la police catalane lors d'une conférence de presse.