De bonnes vibrations au jardin des plantes

Pour la troisième saison, le festival musical Vibrations investit le jardin des plantes de Rouen (Seine-Maritime) du dimanche 27 août 2017 au dimanche 3 septembre 2017.

Organisé par l'association rouennaise Lolaï Productions, le festival célèbre cette année sa troisième édition du 27 août au 3 septembre au jardin des plantes de Rouen. Les concerts donnés à l'orangerie marient des influences variées.

Après une traditionnelle ouverture classique, menée cette année par Oswald Sallaberger et la Maison illuminée, le festival nous emmène en effet voyager aux confins du vieux continent avec Siian inspirée par les vibrations afghanes et jusqu'aux Amériques avec le blues de Mathis Haug ou les musiques brésiliennes de Maracuja.

Intime et chaleureux

Le programmateur Fabio Hernandez revient sur l'origine de cet événement: "l'association qui a pour vocation la diffusion et la création du spectacle vivant existe depuis 2010. Son but était alors de faire la promotion du trio TuMEGuSTA mais nous avions déjà le désir d'organiser un festival musical à Rouen. Nous voulions en faire un rendez-vous intime et un peu différent et surtout favoriser la proximité du public et de l'artiste". C'est ainsi qu'est né ce festival à la programmation musicale douce, chaleureuse et confortable: un programme qui résonne particulièrement bien avec le cadre du jardin des plantes propice au repos et à la méditation. "C'est pourquoi nous avons fait le choix de mettre l'accent sur la musique acoustique, les instruments à cordes et sur le chant", confie Fabio.

Voyage musical

"Nous accueillons aussi bien des artistes régionaux ou de renommée internationale ou nationale. Cette année, le festival voyage plus loin encore puisqu'il prend les couleurs du sud de l'Amérique. Mais notre ambition est de parcourir en quelques soirées de nombreux univers musicaux et d'inviter ainsi nos spectateurs à un voyage en musique", précise le programmateur.

Le festival offre chaque année des propositions variées tout en conservant des liens privilégiés avec les groupes qui ont participé aux éditions précédentes : "Oswald Sallaberger avait déjà collaboré avec le festival mais il revient avec une proposition nouvelle accompagnée par 17 musiciens: des symphonies de jeunesses de Mozart. Retrouver certains artistes d'une saison à l'autre est une façon d'établir des ponts entre les différentes éditions. D'autre part nos artistes nous mettent aussi en relation avec d'autres groupes et nous permettent ainsi de proposer au public des formules inédites: de vraies découvertes."

Relaxer au jardin

Le festival tire parti des lieux pour organiser en amont de chaque concert des événements ludiques ou culturels. Tous les jours à 18h, le public aura ainsi l'occasion de visiter le jardin des plantes en compagnie de son directeur Julien Goossens ou de participer à des ateliers en lien avec la conscience du corps et la pratique artistique: lecture, éveil musical, travail du souffle.

Le spectateur est invité à une véritable expérience sensorielle au coeur du jardin qu'il peut prolonger en partageant dans la convivialité un repas au restaurant de plein air avant d'assister au concert de la soirée. Et pour mieux se glisser dans l'ambiance feutrée et intimiste du festival, c'est d'abord avec une sieste musicale que commence Vibrations: une formule originale qui permettra également de clôturer en beauté le festival. "Les groupes qui ont participé au festival animent cette sieste musicale mais elle nous permet aussi d'annoncer en avant-première la programmation de l'édition prochaine puisqu'elle donne la parole à de nouveaux groupes. Cette sieste finale aura des accents pop car l'année prochaine c'est dans un style pop rock électro que nous voulons célébrer la réunion de la basse et haute Normandie en rassemblant des groupes locaux", annonce Fabio Hernandez.

Pratique. Du 27 août au 3 septembre, à partir de 18h. Concerts à 21h. Orangerie du jardin des plantes. Tarifs 10 à 13€. Programme complet sur https://festivalvibrations.jimdo.com/ et réservations sur www.rouentourisme.com

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 10 juin et dimanche 11 juin

Ce festival où les châtelains ouvrent leur domaine aux teufeurs