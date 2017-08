Cerza: un zoo d'exception

Le parc zoologique de Cerza situé à Hermival Les Vaux (Calvados) renommé pour la qualité de vie de ses hôtes accueille de nombreuses espèces exotiques.

Le parc de Cerza ouvert au public depuis 1986 jouit aujourd'hui d'une belle notoriété. Guillaume Lemarinel, directeur général du parc nous présente ses atouts.

Optimiser les aménagements

"Chaque année le parc s'enrichit de nouveaux hôtes et connaît de nouvelles transformations", explique-t-il. Cette année, la vallée aux ours a été entièrement transformée pour améliorer le confort de vie des animaux et la visibilité pour le visiteur. Trois oursons nés l'année passée peuvent ainsi facilement être observés par les visiteurs sans que cela nuise à leur bien-être.

L'espace accueille une cascade, un bassin de 150 m2 et un passage est même aménagé dans l'enclos pour les visiteurs qui bénéficient aussi d'un point de vue sur le bassin pour voir évoluer les plantigrades en milieu aquatique. Le parc offre deux grands parcours de visites et s'étend sur 70 hectares.

De la plaine africaine à l'espace tropical, de la vallée sauvage à la serre des loriquets, le visiteur peut venir à la rencontre de 150 espèces et de près de 1500 animaux! Le trajet du safari train s'allonge même cette année et permet d'appréhender le parc dans son ensemble.

Nouveaux hôtes

"Nous procédons régulièrement à des échanges d'animaux avec nos confrères européens qui répondent aux Chartres définies par l'European Association of Zoo and Aquaria, poursuit le directeur. Ces animaux ne font pas l'objet de commerce mais sont simplement échangés. Nous avons actuellement un bébé rhinocéros indien qui dans moins d'un an partira sans doute dans un autre zoo."

Ces échanges sont nécessaires, ils permettent de renouveler les espèces et de favoriser les naissances et cette année le parc peut se féliciter de très nombreuses naissances y compris d'espèces se reproduisant habituellement difficilement en captivité: c'est le cas des hyènes tachetées, d'un ours à lunette né en début d'année, d'antilopes Gemsbok ou encore d'autruchons.

En immersion

Depuis quelques années, le parc met l'accent sur l'esprit d'immersion. "Certains enclos sont accessibles aux visiteurs comme la serre des loriquets ou le safari lémurien. Le visiteur est en contact direct avec ses animaux qui se laissent facilement approcher", ajoute Guillaume Lemarinel.

De nombreuses séances de nourrissages sont organisées tout au long de la journée au cours desquels les soigneurs répondent aux questions des curieux et donnent des informations sur les espèces observées. On peut par exemple assister au nourrissage des loutres, des loups ou des pandas roux ou nourrir soi-même les girafes de la plaine africaine depuis une plateforme située à 4 mètres de haut et les observer ainsi de très près: c'est une expérience unique qui a beaucoup de succès".

Le parc propose aussi une offre exceptionnelle depuis 2006 avec ses Safari lodge "Nous avons été pionniers dans ce domaine", se réjouit le directeur général du parc. Ces hébergements situés au coeur même du parc permettent de prolonger l'immersion et de passer une nuit bercée par une ambiance sonore vraiment particulière: dépaysement garanti!

Pratique. Tous les jours jusqu'au 30 novembre. Cerza à Hermival les vaux. Tarifs 0 à 20€. www.cerza.com

