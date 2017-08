Attentat Barcelone: 26 Français blessés, dont au moins 11 gravement

"Vingt-six Français ont été blessés, dont au moins onze gravement" dans l'attentat perpétré jeudi au coeur de Barcelone et revendiqué par le groupe jihadiste État islamique, a annoncé vendredi le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

M. Le Drian se rendra dans la journée à Barcelone "afin de rendre visite aux victimes françaises de cet acte lâche et d'assurer du soutien de la France le peuple et les autorités espagnols", ajoute le communiqué. Les 13 personnes tuées et la centaine de blessés sont au moins de 18 nationalités différentes, selon les services de protection civile espagnols.

