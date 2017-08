Deauville Tattoo Festival : une nouvelle convention de tatouage 

Pour une première édition, les choses ne seront pas faites à moitié ! Le samedi 19 et le dimanche 20 août 2017, plus de 250 artistes se sont donnés rendez-vous pour le Deauville Tattoo Festival au CID de Deauville (Calvados).

Venez rencontrer des artistes du monde entier, et faites vous tatouer par des professionnels talentueux, qui ont pour certains, traversés la planète pour être présent sur le festival.

Romain, du magasin Deauville INK, est organisateur du Deauville Tattoo Festival :





Vous l'avez compris, il y aura du tatouage, mais pas que...

Dans le magnifique cadre du Centre International de Deauville (CID), vous découvrirez d'excellents performeurs (Show BMX / Lanceurs de couteaux / Concerts / Show Burlesque / Animations / Expositions...), le tout sous la houlette du sulfureux Monsieur Loyal du festival, le tatoué Pascal Tourain

©deauvilletattoofestival.com



À noter que pendant ces deux jours, un jury récompensera les plus beaux tatouages réalisés au cours du Deauville Tattoo Festival #1, dans plusieurs catégories (Old School/New School, Black and Grey, Color, Ornemental, Realistic, Best of day et Best of show.)





INFOS PRATIQUES :

INTERNATIONAL TATTOO CONVENTION

Deauville Tattoo Festival

19 & 20 AOÛT 2017

Centre International de Deauville C.I.D

1 Rue Lucien Barrière

14800 Deauville



contact@deauvilletattoofestival.com

deauvilletattoofestival.com/

facebook.com/deauvilletattoofestival/