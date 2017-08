Le Festival International des Sports Extrêmes s'arrête au Havre

Le Festival International des Sports Extrêmes (FISE), est né il y a 20 ans. Depuis les meilleurs riders français et européens se rencontrent l'été sur plusieurs rendez-vous partout en France.

Cette année, 5 villes accueillent la tournée FISE Xpérience Séries 2017. Amiens, Canet-en-Rousillon, Reims, Anglet, et Le Havre. À chaque étape de la tournée, le festival propose des compétitions ouvertes aux amateurs, juniors, filles, et professionnels dans de nombreux domaines de sports extrêmes. Le FISE, avec le soutien des associations locales et de la ville du Havre propose également des initiations à de nombreuses disciplines, sur terre, comme sur l'eau.



Un festival gratuit, spectaculaire et à dimension internationale qui s'installera du 25 au 27 août sur l'esplanade de la Plage du Havre.



Françis Guichardot, le responsable de la tournée FISE Xperience:







En vidéo, ça donne ça:

L'accès est gratuit pour le public. En plus des compétitions, le festival vous propose des animations, démonstrations et initiations.

FISE Xperience Series 2017 - TEASER [HD]

Le Havre, une terre de champions.

Le Skateboard, discipline présente dans le cadre du FISE Xpérience, fait officiellement partie des nouveaux sports qui intégreront les épreuves des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, et Le Havre y sera dignement représenté.



Noah Mahieu, Joseph Garbaccio et Laurine Lemieux, trois havrais qui ont intégré le premier team français de skate, iront défier les plus grands riders de la planète aux JO 2020.



©fise.fr

