Fournitures scolaires. Comment bien gérer les courses de la rentrée [Infographie]

A quelques jours de la rentrée scolaire, l'heure est venue de s'occuper de la fameuse liste des fournitures scolaires. Dans les rayons des supermarchés de l'agglomération de Caen (Calvados), le choix est au rendez-vous et la chasse aux petits prix aussi.

Un stylo dans une main, une feuille dans l'autre, Marie scrute les rayons de l'hypermarché Leclerc de Ifs (Calvados) à la recherche du bon stylo ou du bon format de cahier. Comme nombre de Normands, cette collégienne n'a pas attendu le dernier moment pour commencer ses achats.



Les courses de rentrée scolaire, un passage obligé et souvent un véritable casse-tête pour les parents, tiraillés entre l'envie de faire plaisir aux enfants et la chasse aux bonnes affaires. Pour certains, le versement de l'allocation de rentrée scolaire, jeudi 17 août 2017, donne le coup d'envoi des hostilités.

Des différences au centime près

Alors pour vous permettre d'y voir un peu plus clair, Tendance Ouest est allé faire ses courses de rentrée avec une liste non exhaustive de quelques produits dans différents hypermarchés de Caen et son agglomération.



Et les différences de prix se jouent souvent à quelques centimes près. 1,40€ pour un lot de 5 stylos BIC bleu au Leclerc de Ifs contre 1,50€ au Carrefour Côte de Nacre à Caen. Autre exemple une boîte de 12 crayons de couleurs à 2.99€ pour Chronodrive contre 2.30€ au Monoprix du centre-ville de Caen. Accumulées ces différences se sentent dans la note totale.

Cette année le panier moyen est évalué à 422€ pour un élève de seconde.