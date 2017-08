Tennis : avec Nicolas Almagro, l'Open de Rouen veut grandir

L'Open de Rouen se déroulera du 15 au 17 septembre 2017 à la Kindarena de Rouen (Seine-Maritime). Pour cette 4e édition, l'espagnol Nicolas Almagro sera de la partie. Une présence qui affirme les ambitions du tournoi.

Une nouvelle tête d'affiche pour l'Open de Rouen (Seine-Maritime). L'Espagnol Nicolas Almagro participera pour la seconde fois au tournoi rouennais. Ancien numéro 9 mondial en 2011, il rejoint Benoit Paire, Gilles Müller ou encore Paul-Henri Mathieu.

"Il est en train de revenir, il a eu une grosse blessure à Roland-Garros face à Juan-Martín del Potro. Il a faim, il a besoin de faire des matches, ça va être un joueur à suivre", s'enthousiasme Charles Roche, créateur et directeur du tournoi. Vainqueur de 13 titres ATP, de la coupe Davis 2008 et trois fois finaliste de Roland-Garros, l'Espagnol sera un candidat sérieux à la victoire finale.

Un tournoi qui veut grandir

Avec ce nouveau venu, l'Open de Rouen montre qu'il devient de plus en plus attractif. "Le gros avantage qu'on a, c'est d'être placé juste avant l'ATP 250 de Metz. C'est-à-dire que les joueurs terminent l'US Open et se lancent dans la saison en indoor. Et plutôt que d'aller directement jouer en salle à Metz, ils ont cette possibilité de venir à Rouen, de jouer des matches officiels dans des vraies conditions", argumente Charles Roche.

Pour le moment, l'Open de Rouen est un tournoi officiel qui compte pour le classement national et le deuxième plus grand tournoi français de ce circuit. Avec la venue de trois joueurs du top 100 mondial, le tournoi rouennais affirme ses ambitions futures. "L'objectif à terme pour nous, c'est de distribuer des points ATP. On espère qu'un jour ce tournoi aura l'envergure pour devenir un tournoi majeur du circuit international".

Écoutez Charles Roche, créateur et directeur du tournoi :