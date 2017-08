Festival : Walden la folle journée, une pause récréative avant la rentrée en Seine-Maritime

C'est un nouveau festival qui prend ses marques sur le domaine de Trefforest à Mesnil-Mauger (Seine-Maritime), Walden la folle journée aura lieu le samedi 2 septembre. Une invitation à découvrir le domaine de cinq hectares via des activités artistiques et ludiques.

C'est une proposition assez inédite qui a eu lieu le samedi 2 septembre 2017 au domaine de Trefforest à Mesnil-Mauger dans le pays de Bray (Seine-Maritime). La première édition de Walden la folle journée, un microfestival dans une ambiance de fête de village qui entend mettre à l'honneur à la fois le château et ses dépendances et des performances artistiques.

Découvertes

"C'est un domaine privé, donc l'idée, c'était de créer un événement qui permette au public de découvrir le lieu en créant une programmation culturelle autour", explique Carmen Blin, chargée de production. Côté programmation, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Les plus jeunes apprécieront sans doute la chasse au trésor, les amateurs de produits de terroir se laisseront séduire par le banquet swing au déjeuner et les mélomanes y passeront plutôt la soirée.

Performances artistiques

Parmi les temps forts de la journée, la performance de la peintre Yolaine Proult et de la danseuse Claire Lavernhe. Yolaine Proult dessinera sur du papier relié à des micros qui sonorisent le tracé du crayon sur le papier. Le tout inspiré des pas de danse de Claire Lavernhe.

Dans une ambiance plus détendue, les organisatrices proposent aussi dans l'après-midi un triathlon zinzin, petit défi à relever à deux. Les participants devront s'affronter au ping-pong, au mölkky et au baby-foot. "On veut que les gens se rencontrent et passent un bon moment", poursuit Carmen Blin.

À la tombée de la nuit, des groupes normands et parisiens prendront place sur une petite scène. "Une proposition pop-rock-électro dansante", assure l'organisatrice. Aux côtés de la musique déjantée de Hold Your Horses et des Caennais Gablé, il y aura aussi le live-set original de Macadam Crocodile et le rock mélodieux de Grand Parc.

Déconnecté avant la rentrée

Walden la folle journée, un nom qui fait référence à l'oeuvre de l'écrivain américain Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois, "l'histoire d'un homme qui opère une sorte de retour à la nature au XIXe siècle, à une époque marquée par l'industrialisation, précise la chargée de production. Walden la folle journée propose un moment de déconnexion avant la rentrée."

