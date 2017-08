Seine-Maritime : baignade interdite à Saint-Valery-en-Caux

L'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a interdit la baignade sur la plage de Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime), mercredi 16 août 2017. L'ARS en profite également pour rappeler une interdiction de ramassage de coquillages sur la côte seinomarine.

Mercredi 16 août 2017, l'ARS de Seine-Maritime a décidé d'interdire temporairement la baignade sur la plage de Saint-Valery-en-Caux à la suite d'un prélèvement en date du lundi 14 août 2017. De nouvelles analyses sont en cours.

Interdiction de ramasser des coquillages d'Antifer à Veulettes

L'ARS rappelle également que des arrêtés municipaux interdisent depuis le 13 juillet 2017, le ramassage et la pêche des coquillages filtreurs en Seine-Maritime, entre le Cap d'Antifer et la Butte du Catelier (commune de Veulettes-sur-Mer).

Interdiction à cause de la présence du dinophysis. À préciser que la toxine contenue dans le dinophysis est peu sensible à l'action de la chaleur et qu'elle n'est pas détruite lors de la cuisson des coquillages.

