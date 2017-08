L'Union : un 4 mâts péruvien en escale au Havre [photos]

Un grand voilier de l'armée péruvienne est en escale au Havre (Seine-Maritime) depuis lundi 14 août 2017 : l'Union. Des visites étaient possibles mardi 15 et mercredi 16 août. Le public a été ravi. L'Union repart vendredi 18 août 2017.

Une silhouette impressionnante dans le bassin Bellot du Havre (Seine-Maritime), celle de l'Union. Un grand voilier école de la marine péruvienne. Ce quatre mâts a été mis en service en 2016 et il s'agit là de son premier voyage en Europe. Il s'agit d'un voyage de formation de six mois à travers onze pays.

115 mètres de long

Ce géant des mers fait 115 mètres de long, il peut atteindre les 12 noeuds (soit environ 22 km/h) et peut accueillir jusqu'à 250 marins. L'Union est présent au Havre du 14 au 18 août 2017. Il était possible de visiter gratuitement mardi 15 et mercredi 16 août de 10h à 18h.

Ce sont des centaines de curieux qui ont fait le déplacement pour l'admirer. Un public conquis, écoutez :

L'Union part du Havre vendredi 18 août au matin pour continuer son périple. Il va prendre la direction de l'Espagne.

