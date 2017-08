Lavillenie révèle avoir eu un accident de moto et une opération à un genou

Le perchiste Renaud Lavillenie, médaillé de bronze aux récents Mondiaux de Londres, a révélé avoir subi une opération du genou droit, conséquence d'un accident de moto en octobre, dont les complications ont perturbé sa saison, lundi, dans un entretien paru sur le site de L'Equipe.

Le recordman du monde (6,16 m), âgé de 30 ans, a traversé une période difficile dans la foulée de sa deuxième place aux Jeux de Rio, tenu hors de sa meilleure forme par plusieurs blessures. La raison de cette méforme, inconnue jusque-là: un accident lors d'une course d'endurance à Magny-Cours.

"Dans un des virages les plus lents du circuit, je tombe sur la droite, presqu'à l'arrêt. Je sens une petite douleur au genou, mais je finis la course. Sauf que le lendemain, à la maison, j'ai vu. J'étais limité en extension et en flexion. J'ai passé une IRM: un petit bout du ménisque extérieur était cassé", raconte le Clermontois, féru de sports automobiles.

Après l'opération, "j'ai repris tranquille, je l'ai bien caché, mais j'ai tout de suite des petites complications", poursuit le champion olympique 2012. "Ca a généré un déséquilibre gauche-droite, parce que je compensais."

Lavillenie, qui a dû écourter sa saison hivernale, explique avoir connu des problèmes au quadriceps gauche, aux ischio-jambiers et au dos, et subi plusieurs ponctions pour dégonfler son genou blessé.

Arrivé à Londres sans grande référence sur l'année, Lavillenie est toutefois parvenu à prendre la médaille de bronze avec un saut à 5,89 m à son deuxième essai - son 5e podium mondial en cinq éditions, même si l'or lui manque toujours.

"Combien de mes concurrents seraient venus et seraient montés sur le podium ? J'assume entièrement ce qui m'est arrivé. J'ai payé ma connerie. Mais, au plus mal, j'ai fait un des meilleurs concours de ma carrière. Je n'ai jamais été aussi près de gagner le titre mondial", estime Lavillenie, qui ne compte pas arrêter la moto après cet accident.

"Je n'ai plus de séquelles. Quand je reprendrai l'entraînement, le 1er novembre, ce sera sur des bases saines, avec le record du monde en ligne de mire. (...) Je ne suis pas inquiet. Peut-être dans plusieurs années, oui", indique-t-il.

A LIRE AUSSI.

Biathlon: Fourcade, un épilogue record

Athlétisme: Lavillenie et Mekhissi remontés

Wimbledon: où s'arrêtera Roger Federer?

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis

Wimbledon: l'inoxydable Venus Williams en quête d'une 9e finale