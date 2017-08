Mondiaux de bridge à Lyon : deux Cherbourgeois dans la compétition

Le bridge, un jeu de cartes pas moderne ? Mélic et Béryl Dufrène, originaires de Cherbourg (Manche) prouvent au quotidien le contraire. Ils participent en ce moment aux Mondiaux de la discipline, qui ont lieu à Lyon.

Deux habitants de Cherbourg (Manche), en route pour les Mondiaux de bridge disputés en ce moment à Lyon. Ils sont frère et soeur et sont passionnés depuis qu'ils sont petits. Mélic est membre de l'équipe de France… Béryl, sa soeur, est dans l'équipe réserve. Et tous les deux n'ont que ... 19 et 20 ans !

De quoi dépoussiérer les idées reçues sur ce jeu de carte ! Ecoutez à ce propos Mélic Dufrène :

Les Mondiaux de bridge durent jusqu'au samedi 26 août à Lyon.

A LIRE AUSSI.

Le bridge, une histoire de famille chez les Combescure