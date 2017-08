Le lin technique, un éco-matériau source d'emplois pour la Normandie

Le 15 août 2017 à 16:50 Par : Gilles Anthoine

Le lin tente de se diversifier. La Seine-Maritime est le 1er département linier de France et l'essentiel de la production est consacrée au textile et à l'exportation vers la Chine. Pour se diversifier, des industriels ont créer un nouveau matériau : le lin technique. Il est aussi fiable que la fibre de verre et la fibre de carbone.

Vous les avez peut-être aperçues dans les champs normands en juillet 2017, les arracheuses (puisque le lin ne se coupe pas). Le lin qui maintenant en août se ramasse. En Normandie, la production va servir au marché du textile et la Chine est le premier client du lin normand. Pour se diversifier, il y a 15 ans, des industriels maintenant réunis au sein du réseau Fibres Matériaux LIN (FIMALIN) ont travaillé pour créer un nouveau matériau composite : le lin technique (un éco-matériau renforcés par des fibres de lin). Après plusieurs années de recherche et développement, cette fibre de lin est devenue aussi fiable que la fibre de verre ou la fibre de carbone. Le lin que l'on retrouve dans des skis ou des enceintes Le Lin technique peut s'utiliser dans le secteur automobile (carrosserie), nautique (coques), aéronautique, ferroviaire ou encore du bâtiment. Les premiers débouchés industriels sont en cours : la société Salomon utilise du lin dans la grande majorité de ses skis ou encore la marque Focal incorpore du lin technique dans les membranes de ses enceintes. Même si pour l'heure il est difficile de donner un chiffre précis, ce sont bien plusieurs milliers d'emplois qui sont en jeu en Normandie, grâce à la création de cette filière lin. Plus de détails sur cette fibre de lin et ses débouchées avec Françoise Latour, coordinatrice de FIMALIN :