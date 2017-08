Seine-Maritime : à Bédanne, une journée à la plage à deux pas de chez soi

Par manque de temps ou de moyens, de nombreuses personnes ne partent pas en vacances l'été. Mais des alternatives existent pour passer une journée dépaysante, comme à la base de loisirs de Bédanne qui amène la plage à portée de main des Rouennais (Seine-Maritime).

Serviettes dépliées, bain de soleil, baignades et jeux dans le sable. C'est toujours le même rituel, chaque fois qu'il fait beau, sur la base de loisirs de Bédanne (Seine-Maritime). Malgré le mauvais temps de ces dernières semaines, les habitants des agglomérations rouennaise et elbeuvienne ont vite retrouvé leurs bonnes habitudes et le chemin du lac artificiel ce lundi 14 août 2017.

Pour les petits budgets

Des centres aérés de sortie pour la journée aux adolescents en vacances, en passant par les familles, tout le monde y trouve son compte. Pour Delphine, venue de Bonsecours avec ses enfants, c'est l'intérêt financier qui prime : "Ce qui est bien, c'est que c'est accessible pour ceux qui ne peuvent pas aller plus loin." Car les aires de jeux et la plage sont libres d'accès. Seules des activités comme le stand up paddle ou la planche à voile sont payantes.

Activités variées

Marceline est elle aussi venue avec ses deux filles, sur un coup de tête, en profitant d'un beau rayon de soleil. "Les filles aiment bien les aires de jeux qu'il y a ici", explique la jeune maman. Ludovic, lui, mise tout sur la baignade : "On est bien ici ! C'est plus propre que sur les plages, les gens sont agréables et la baignade est surveillée."

Même si le temps n'est pas toujours de la partie, les plus frileux pourront se laisser convaincre par la température de l'eau, qui descend rarement en dessous des 20°C.

A LIRE AUSSI.

Keen'V : "En Normandie, il y a vraiment de bonnes vibes"