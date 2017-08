La moitié des Normands ne connait pas le nom du président de la Région !

51 % des Normands ne savent pas qui est le président de la Région. C'est ce qui ressort d'un sondage Ifop commandé par le Conseil régional de Normandie.

La moitié des Normands sont incapables de citer le nom du président de la région Normandie: Hervé Morin. C'est ce qui ressort d'un sondage commandé par le Conseil régional. L'étude a été menée sur 1 004 personnes représentatives de la population normande. Une réalité qui s'explique par un certain désintérêt pour la politique.

De même, 83 % des personnes interrogées ne peuvent citer aucun nom de conseillers régionaux. Et parmi les 17 % restants, Nicolas Mayer-Rossignol, Hervé Morin et Sébastien Jumel sont les plus cités.

