Formations santé à Caen : 500 étudiants reprennent dès la mi-août

Près de 500 étudiants inscrits à l'université de Caen (Calvados) en Première année commune des études de santé retrouvent les bancs de la fac au travers d'un stage préparatoire du mercredi 16 au vendredi 25 août 2017.

C'est la rentrée avant l'heure, mercredi 16 août 2017 pour près de 500 étudiants inscrits en Première année commune des études de santé à Caen (Calvados). Pour la cinquième fois depuis 2013, un stage préparatoire est proposé par d'autres étudiants et des professeurs.

Stage gratuit

Cet échauffement gratuit dure jusqu'au 25 août, et pour Camille Hayes, vice-présidente au sein de l'association Tutorat Santé, ce stage "peut apporter beaucoup" aussi bien pour les néo-bacheliers que pour ceux qui redoublent :



Les premiers concours pour accéder à la très convoitée deuxième année auront lieu dans quatre mois, avant une nouvelle session au printemps. Seuls les étudiants les mieux classés sont admis en deuxième année à Caen, avec un nombre de places limitées par le numerus clausus : 200 étudiants en médecine, 95 en pharmacie, 22 en dentaire, 25 en maïeutique et 48 en kinésithérapie. "Il faut savoir que pour réussir à ce concours, il faut être rapide et donc avoir la bonne méthode, ce que nous abordons à ce stage, complète Camille Hayes. Au bout d'un mois de cours, on revient sur des choses vues au stage et du coup, au niveau de l'apprentissage, c'est plus simple".

L'inscription à ce tutorat santé peut se faire jusqu'à ce mercredi 16 août. Il se tient au Pôle des formations et de recherche en santé, près du CHU.

A LIRE AUSSI.

Des étudiants de Jersey pourraient bientôt faire leur entrée à l'université de Caen

Le Havre : le Plan Campus prévoit 12 500 étudiants dans le centre d'ici 2019