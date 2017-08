Course sauvage en Seine-Maritime : un conducteur tente d'échapper aux policiers

Dans la nuit de vendredi à samedi 12 août 2017, les policiers repèrent deux voitures qui font la course en pleine ville rue Gustave Picard à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime). L'un des conducteurs a pris la fuite avant d'être interpellé.

Il est minuit lorsque les policiers remarquent deux véhicules qui s'apprêtent à faire la course dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 août 2017 à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime). Les deux voitures, une Peugeot 306 et une Ford Focus, sont alignées l'une à côté de l'autre. Elles s'élancent et atteignent les 100 km/h entre deux ronds-points.

Il prend la fuite

Les policiers les arrêtent sur le bas-côté mais le conducteur de la Ford Focus redémarre en trombe. L'un des policiers s'écarte pour éviter d'être percuté. L'homme prend la fuite en direction de l'autoroute A13.

Il sera interpellé une vingtaine de minutes plus tard à son domicile à Oissel, grâce à sa plaque d'immatriculation. L'homme de 36 ans a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et violences volontaires avec arme par destination sur personne dépositaire de l'autorité publique.

