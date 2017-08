Tennis: Federer peut redevenir le maître à Cincinnati

Le Maestro bientôt de nouveau maître du tennis ? Roger Federer a en tout cas son destin entre les mains pour figurer quelques semaines de plus à la première place mondiale à l'issue du Masters 1000 de Cincinnati (13-20 août), dernière passe d'armes avant l'US Open.

Le Suisse n'est plus loin d'occuper la tête du classement pour une 303e semaine -- record absolu -- au cours de sa carrière: il lui faudra toutefois dompter les ardeurs de l'Espagnol Rafael Nadal, tête de série N.1 dans l'Ohio, qui vise le même Graal.

Après son revers surprise dimanche soir face au jeune Alexander Zverev en finale de Montréal 6-3, 6-4, "Rodgeur" n'aura néanmoins pas la tâche facile pour devenir, à 36 ans, le numéro un mondial le plus âgé de l'ère Open.

"RF" doit atteindre à Cincinnati soit la demi-finale si Nadal y perd d'entrée, soit la finale si l'Espagnol s'arrête en huitièmes ou en quarts.

Si le Majorquin arrive en demies, alors il faudra que Federer remporte le titre, ce qui lui permettrait d'égaler les 94 sacres d'Ivan Lendl et d'approcher un peu plus le recordman absolu de l'ère Open, Jimmy Connors (109 succès).

Mais même cette hypothèse semble loin d'être utopique pour celui qui s'est déjà imposé à sept reprises dans l'Ohio, et a enlevé tous les tournois majeurs joués sur dur cette saison (Open d'Australie, Indian Wells, Miami, et donc peut-être Montréal.

"J'ai atteint des niveaux que je n'aurais jamais imaginé être capable d'effleurer, en gagnant autant de titres", a savouré le Bâlois ce week-end. "Je dis toujours que le classement, si vous n'êtes pas N.1, ça ne compte pas vraiment (par rapport aux titres), c'est secondaire. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir les deux en vue".

En vue cette semaine justement, un parcours qui s'annonce dégagé. L'actuel N.1 Andy Murray est forfait, Novak Djokovic et Stan Wawrinka ont stoppé leur saison. Seuls le Canadien Milos Raonic (10e mondial) et le Tchèque Tomas Berdych (14e), font avec Zverev figure d'outsiders.

Pliskova aussi délogée ?

Quant à l'Autrichien Dominic Thiem, moins en vue ces dernières semaines que lors de son exceptionnelle saison sur terre battue, il est placé dans la partie de tableau de Nadal, comme le Japonais Kei Nishikori (9e) et les Français Jo-Wilfried Tsonga (12e) et Richard Gasquet -- qu'il pourrait affronter dès son entrée en lice.

Chez les dames, la hiérarchie peine toujours à s'inscrire durablement, en l'absence de Serena Williams, enceinte, et de Maria Sharapova, de retour de suspension mais qui enchaîne les pépins physiques et sera absente à Cincinnati.

Résultat: l'ordre mondial pourrait de nouveau être chamboulé. La N.1 mondiale tchèque Karolina Pliskova, battue dès les quarts à Toronto, est en effet tenante du titre et défendra de précieux points.

En cas de déroute précoce, elle devra surtout s'inquiéter de la Roumaine Simona Halep, qui rêve d'atteindre enfin la plus haute marche du classement après plus de trois ans passés presque exclusivement dans le top 5, voire de la Danoise Caroline Wozniacki et de l'Ukrainienne Elina Svitolina, finalistes dimanche à Toronto pour une impressionnante victoire de la seconde, les deux joueuses ne devant pas avoir de mal à faire mieux que l'an passé dans l'Ohio.

Chez les Françaises, Caroline Garcia, qui fait son retour dans le top 20 lundi après son quart à Toronto, et Kristina Mladenovic tenteront de bousculer l'ordre établi en vue de l'US Open (28 août - 10 septembre).

