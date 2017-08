Seine-Maritime : pour s'expliquer, il sort son fusil

Un délit supplémentaire vient alourdir le lourd passif judiciaire de ce prévenu, accusé de conduite sous suspension de permis et sous l'empire de l'alcool ainsi que de violences avec arme.

Le 15 juillet 2017 sur la route qui mène à Grand Couronne, le conducteur d'une voiture est bloqué par un véhicule dont le conducteur discute avec un ami.

Nicolas Lefebvre, 36 ans, vient de fêter l'anniversaire de son frère, et il se dépêche de rentrer chez lui. Porteur d'un bracelet électronique à la suite d'un aménagement de peine dont il bénéficie à l'issue d'un jugement prononcé contre lui en janvier 2014 pour des faits similaires, il doit rentrer avant 18 h à son domicile. Cependant, le conducteur du véhicule qu'il gêne s'impatiente, et le prévenu s'énerve, sort de son véhicule et le menace avec un fusil à la main, qu'il finit par jeter dans le fossé, réalisant peut être l'absurdité de son geste.

Choquée, la victime appelle la Police qui retrouve bientôt l'agresseur, l'interpelle et le place en garde à vue. Il est dans un état d'ébriété avancé et jure qu'il n'est pas le conducteur du véhicule incriminé. Au delà de la récidive légale dont il se rend coupable, les vingt-sept condamnations portées à son casier judiciaire pour vol, recel, port d'arme et menaces de mort confèrent au prévenu un profil inacceptable, ce qui ne l'empêche pas d'affirmer : "Je n'ai rien à voir avec les faits". Pour la partie civile, "Le prévenu ment effrontément, il a été reconnu comme étant le conducteur du véhicule incriminé". Le Procureur renchérit : "Il invente des explications fantaisistes pour se disculper", mais sa défense note que: "Les informations fournies par la victime ne sont pas crédibles".

A l'audience du vendredi 11 août 2017, le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime) le condamne à un an de prison ferme.

A LIRE AUSSI.

Normandie : la dispute dégénère, il tire sur sa victime au fusil de chasse

Ce que l'on sait sur l'attentat des Champs-Elysées

Ivre, il avait pris le volant et tué une femme de 26 ans à Caen

Calvados : il ne supportait plus l'amant de sa femme

Normandie : 18 mois de prison avec sursis pour le commerçant qui avait tiré sur ses cambrioleurs