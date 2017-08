Hockey-sur-glace (Magnus) : les Dragons de Rouen concluent leur tournée en Suisse par une défaite face à Genève

Vendredi 11 aout 2017, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont terminé les Hockeyades en Suisse par une défaite face au Servette Genève sur le score de 2-1.

Troisième rencontre amicale et c'est une 2ème défaite qu'on subit les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) vendredi 11 aout 2017 contre le Servette Genève. Score final 2-1 lors des Hockeyades qui se déroulaient en Suisse.

Bonne figure

C'est un bilan plutôt positif pour les Jaunes et Noirs qui auront plus que bien figuré lors de leur tournée en Suisse avec une première victoire contre Langnau 3-2 mardi 8 aout 2017, une défaite en prolongation jeudi 10 aout 2017 contre Lausanne 3-2 et donc cette dernière défaite face à Genève.

Face à des clubs de l'Elite Suisse, les Normands encore en rodage se sont montrés notamment les recrues Nicolas Ritz, auteur de deux buts en trois rencontres et David Wholberg un but.

Prochain rendez-vous samedi 19 août

Les Dragons de Rouen rentrent donc en Normandie et reprendront l'entrainement mardi 15 aout 2017 avant une première rencontre amicale à domicile face aux Gothiques d'Amiens samedi 19 aout 2017 à partir de 18h30.

