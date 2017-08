Football (Ligue 1, 2e journée) : Battu par Saint-Étienne, Caen ne décolle pas

Malgré un état d'esprit positif, les Malherbistes ont été défaits dans leur antre de d'Ornano par Saint-Etienne ce samedi 12 août 2017, sur un unique but de l'ancien de la maison normande, Romain Hamouma.

Plutôt bien dans leurs crampons d'entrée de jeu, les Caennais ont signé un premier acte plutôt encourageant, Rémi Vercoutre réussissant deux parades décisives pour conserver le onze normand dans le bon tempo (14, 38), contre une de Ruffier le portier des Verts (29). La seconde période est également animée, Santini trouve d'abord le poteau (52) avant que Hamouma ne vienne crucifier tout d'Ornano après l'heure de jeu (66). Un but crucial puisque Caen ne s'en relève pas, comme à Montpellier lors de la première journée. Certes volontaires, les hommes de Garande manquent de qualité dans la construction et se précipitent sans cesse dans leurs action et s'inclinent pour la deuxième fois d'affilée dans une entrée de saison. Ce qui n'était plus arrivé aux " Rouge et bleu " depuis la saison 1996-1997. Une éternité.

66e : Sur une récupération haute, Bamba bat la ligne de milieu de terrain caennaise et lance impeccablement Hamouma qui contrôle et vient battre Vercoutre d'un ballon entre les jambes.

Caen : 0- Saint-Etienne : 1

L'homme du match : Alex Djiku (Caen)

Si Vercoutre aurait pu mériter le titre d'homme du match avec ses deux doubles arrêts miraculeux de première période, le portier normand a trop écarté ses jambes sur le but de Hamouma (66). Le véritable homme du match que tout d'Ornano a découvert hier et qui devrait devenir un des patrons du collectif normand n'est autre qu'Alex Djiku le nouveau défenseur central. Aucune erreur, une rigeur et une vraie solidité. Du tout bon.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Jochem, Spectateur : 17606

Avertissements : Caen : Delaplace (78), Saint-Etienne : Théophile-Catherine (51)

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Djiku, DaSilva, Bessat, Avounou (Peeters 72), Delaplace, Féret (cap), Rodelin, Bazile (Kouakou 59), Santini, entr : Patrice Garande

SAINT-ÉTIENNE : Ruffier, Théophile-Catherine, Janko, Perrin, Diousse (Maiga 77) Pierre-Gabriel, Dabo, Tannane (Diony 62), Selnaes, Hamouma (Gabriel 84), Bamba, entr : Oscar Garcia

Buts : Hamouma (66) pour Saint-Etienne

