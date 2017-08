Football (Ligue 2) : L'été de grâce du Havre AC ! 

Ce vendredi 11 août, les Havrais ont signé une troisième victoire consécutive en championnat en réalisant un nouveau festival offensif sur la pelouse du Paris FC (0-3).

Le match

Trois matches, trois victoires ! Le HAC réalise son meilleur début de championnat depuis la saison... 1958-1959. Comme Tours et Auxerre précédemment, les Ciel et Marine ont fait voler en éclats la défense du Paris FC, avec un Julan une nouvelle fois décisif après son entrée en jeu. Après trois journées, les hommes de Tanchot ont déjà marqué la bagatelle de dix buts, auxquels s'ajoutent les quatre inscrits face à Nîmes trois jours plus tôt en Coupe de la Ligue. Le HAC reste leader avec le même nombre de points mais une meilleure différence de buts que Reims. Prochaine étape le vendredi 18 août avec la venue de Valenciennes au Stade Océane.

Les buts

27 : Assifuah inscrit son quatrième but en trois journées d'une reprise de volée à la suite d'un corner de Ferhat

Paris FC - HAC : 0-1

81 : Seize minutes après son entrée en jeu, Julan, parfaitement servi par Ferhat, trompe la vigilance de Demarconnay d'une balle piquée.

Paris FC - HAC : 0-2

91 : alerté par Fontaine, Julan se présente seul face à Demarconnay. L'attaquant havrais remporte son duel avec le gardien parisien pour s'offrir son deuxième doublé de la semaine après celui face à Nîmes, mardi, en Coupe de la Ligue.

Paris FC - HAC : 0-3

La fiche

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M. Lavis. Spectateurs : 1 878

Buts : Assifuah (27), Julan (81 et 90+1) Le Havre

PARIS FC : Demarconnay – O. Sidibé, Bong, Lybohy, Delaine - Akichi, Mandouki, Kerrouche - Alami Bazza (Tchokouté, 46), Etshimi (J. Lopez, 73), Nomenjanahary (Ech Chergui, 73), Ent : Fabien Mercadal

HAC : Thuram – Bese, Moukoudi, Bain, Coulibaly – Ferhat, Fontaine, Youga, Bonnet – Assifuah (Ayasse, 73), Mateta (Julan 65), Ent : Oswald Tanchot