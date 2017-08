Football (Ligue 1) : "J'attends une équipe entreprenante", Patrice Garande avant Caen - St-Etienne

Le Stade Malherbe Caen (Calvados) a rendez-vous avec Saint-Etienne, samedi 12 août 2017, pour la deuxième journée de Ligue 1. Le coach normand, Patrice Garande, veut que ses joueurs mettent les Verts dans l'inconfort.

Pour ce deuxième match de championnat de la saison, samedi 12 août 2017 contre Saint-Étienne, Patrice Garande, l'entraîneur du Stade Malherbe Caen (Calvados), attend plus de dynamisme de la part de ses joueurs que ce qui avait été affiché sur la pelouse de Montpellier une semaine plus tôt.

Qu'attendez-vous de ce deuxième match de la saison ?

"Nous allons essayer d'avoir ce que nous n'avons pas eu à Montpellier : de l'intensité, du dynamisme. Sur le plan du jeu, je veux un peu plus de maturité technique. J'attends une équipe entreprenante qui va vers l'avant. Il va falloir aller chercher Saint-Étienne.

À Montpellier, on s'est créé pas mal de situations. Mais une fois qu'on a pris le but, c'était compliqué à cause de la chaleur notamment. J'aurais aimé qu'on aille chercher l'adversaire. Pour ce match, il nous faut de l'enthousiasme, du dynamisme et une variété dans notre jeu sur le plan offensif."

Qu'avez-vous pensé de Saint-Étienne sur la première journée ?

"Ils ont su étouffer Nice en début de match. Les talents de cette équipe ont fait qu'ils ont réussi à préserver le score jusqu'à la fin. Ils sont capables de jouer avec trois attaquants. Je m'attends à ce même type de match, avec une formation qui met une pression sur son adversaire. L'entraîneur a l'air de vouloir aller chercher les équipes en face. C'est un coach qui peut réserver des surprises. Ça va être un Saint-Étienne différent de la saison passée."

Donc ce ne sera pas simple d'aller chercher Saint-Étienne...

"J'aimerais que ce soit nous qui imposions notre jeu. Après, il faut prendre en compte que si cette équipe nous presse, il faudra sortir par notre qualité technique. L'idée, c'est de ne pas mettre notre adversaire dans le confort."

