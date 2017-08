Normandie : les douanes saisissent 150 tonnes de déchets sur le port du Havre

Dans le cadre d'une vaste opération internationale, des déchets plastiques ont été saisis au Havre (Seine-Maritime) en juin 2017. Sur l'ensemble de la France, ce sont 332 tonnes de déchets qui ont été découverts par les douanes.

La douane française a participé à une vaste opération internationale de contrôle sur les transferts transfrontaliers de déchets, en juin 2017. L'information a été dévoilée vendredi 11 août 2017.

Il y a eu seize saisies différentes en France pour un total de 332 tonnes de déchets. Pour l'essentiel, il s'agissait de pièces détachées automobiles usagées, de déchets de plastique, de déchets d'équipements électriques et électroniques et de pneumatiques usagés. Ils partaient illégalement vers l'Afrique, Hong-Kong, la Malaisie et le Brésil.

Une saisie de 150 tonnes au Havre

La saisie la plus importante a été réalisée par les douanes du Havre (Seine-Maritime). Dans un conteneur : 150 tonnes de déchets de plastique. Ils étaient destinés à la Malaisie. Après analyse, il s'est avéré que des déchets électriques et électroniques étaient mélangés aux déchets plastiques et leur exportation est interdite vers ce pays.

