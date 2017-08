Sécurité en mer : une trentaine de permis suspendus ou retirés dans le Calvados

Lancée le jeudi 29 juin 2017, la campagne estivale de sécurité des loisirs nautiques va bon train le long du littoral du Calvados. Six agents naviguent entre prévention, recommandations et sanctions pour assurer la sécurité en mer du plus grand nombre.

"C'est l'été qui veut ça". Administrateur des affaires maritime à Ouistreham (Calvados), Vincent Lelionnais sait qu'en ce milieu d'année, les plaisanciers ont plutôt la faveur des six contrôleurs qui s'engagent en mer plusieurs fois par semaine, le long du littoral calvadosien, de Grandcamp-Maisy à Honfleur. Chaque année, pas mois de 300 contrôles sont effectués.

Vérifications à bord

"Le reste de l'année, il est vrai que nous surveillons plutôt la pêche professionnelle, même si nous restons vigilants en été", confie Vincent Leboeuf, second d'unité littorale des affaires maritimes. En mer, l'approche des autres embarcations n'est pas toujours rendue facile par la houle. Rapidement, les agents se présentent, puis demandent à monter à bord. "Nous exigeons les papiers du bateau et vérifions l'armement de sécurité qui varie en fonction de la distance qui sépare le bateau de la côte, et nous contrôlons la pêche le cas échéant."

Retrait de permis

Les infractions relevées sont souvent les mêmes : manque de brassières ou gilets non conformes ou non adaptés à la taille des passagers, notamment lorsqu'il y a des enfants, absence de carte marine ou de feu de détresse, ou excès de vitesse dans les chenaux. Et mieux vaut-il ne pas être sanctionné. "Lors des gros mois d'activité plaisance, nous organisons à la Direction des territoires et de la mer, une commission de retrait de permis", expose Vincent Lelyonnais.

En juillet 2017, une trentaine ont ainsi été suspendus ou retirés. La prévention et la sensibilisation aux dangers de la mer n'en demeurent pas moins le principal objectif de ces contrôles.

• Bonus audio. Reportage diffusé sur Tendance Ouest, mardi 8 août 2017 :



A LIRE AUSSI.

Grandes marées : la pêche à pied est réglementée dans la Manche, des contrôles seront effectués