Sécheresse : nouvelles restrictions pour l'usage de l'eau dans le Calvados

Face à la sécheresse, la Préfecture du Calvados renforce les restrictions pour l'usage de l'eau sur le territoire. Explications.

Mercredi 9 août 2017, l'observatoire sécheresse du Calvados s'est réuni afin d'examiner les mesures de limitation ou de suspension temporaires de certains usages de l'eau dans le département. Malgré une pluie abondante ces derniers jours, la ressource en eau sur ce territoire est toujours déficitaire par rapport aux normales de saison.

"Comme la majorité des départements français, le Calvados n'échappe donc pas à la tendance générale d'aggravation de la sécheresse puisque l'ensemble du département est placé en vigilance sécheresse.", indique la Préfecture.

Des mesures de limitation des prélèvements ont donc été prises :

• interdiction d'arroser des espaces verts, publics et privés (pelouses, jardins, potagers) entre 9h et 19h

• interdiction d'irriguer les terres agricoles le jour, sauf de 19h à 11h (dans la limite de 5 nuits / semaine)

• interdiction de remplir les piscines privées

• interdiction de laver les voiries entre 9h et 19h

• interdiction d'arroser les terrains de sport, stades, terrains de golfs, pistes hippiques entre 9h et 19h

• interdiction de laver les véhicules des particuliers hors des stations professionnelles

• interdiction de remplir les plans d'eau de loisirs entre 9h et 19h (vidange interdite)

• interdiction de remplir les mares de gabion entre 9h et 19h



