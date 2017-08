Autour de Rouen, des collectes de matériel scolaire au profit du Secours populaire

Du 8 au 28 août 2017, les magasins Carrefour de Barentin, Tourville-la-Rivière et Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) vont organiser des collectes de matériel scolaire. Une collecte anticipée afin de permettre aux enfants d'être équipé pour la rentrée.

Une collecte pour aider les familles dans le besoin. Pour la troisième année, les magasins Carrefour organisent des collectes de matériel scolaire au profit du Secours populaire. La grande collecte nationale est prévue le 1 et 2 septembre 2017. C'est pourquoi le Secours populaire de Rouen a décidé d'anticiper: "Cela nous semblait un peu tard par rapport à la date de la rentrée scolaire, donc ça va être compliqué pour que les enfants aient ce qu'il faut le lundi", témoigne Isabelle Alcaniz, animatrice responsable à Rouen de l'antenne du Secours populaire.

Du 8 au 28 août 2017, les magasins Carrefour de Barentin, Tourville-la-Rivière et Mont-Saint-Aignan vont récolter des fournitures scolaires, mais aussi transformer les cahiers usagés en fournitures neuves pour le Secours populaire.

Un besoin croissant

Une première collecte avait été organisée le 22 juillet 2017. Malgré son succès, il y a de plus en plus de besoins. "Les enfants ont besoin de choses basiques, des crayons de couleur, des cartables, des trousses". Plus habitué aux collectes de denrées alimentaires que de fournitures scolaires, le Secours populaire travaille avec d'autres associations afin de mieux repartir les distributions.

Écoutez Isabelle Alcaniz, animatrice responsable à Rouen de l'antenne du Secours populaire:

