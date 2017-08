Tendance Ouest recrute un attaché commercial à Rouen

Dans le cadre de son développement, Tendance Ouest, entreprise de presse basée en Normandie, recrute un attaché commercial à Rouen (H/F).

Filiale d'un groupe régional indépendant de presse et de communication, Régie Ouest est spécialisée dans la conception de campagnes et de vente d'espaces publicitaires. Très présente depuis longtemps sur la Normandie, Régie Ouest poursuit sa croissance en recherchant pour Tendance Ouest (presse, radio, web) un attaché commercial.

Au sein d'une équipe commerciale, vous prenez en charge un portefeuille de clients existants. Vous prospectez également pour proposer les solutions de communication, Tendance Ouest (presse, radio, web) à des professionnels variés : institutionnels, dirigeants d'entreprise, commerçants, artisans …

De formation bac + 2 minimum, vous possédez une expérience de la vente, idéalement acquise dans la communication ou la vente de services, vous savez écouter, proposer et surtout convaincre. Autonome et bien organisé, vous êtes également créatif et enthousiaste. Vous maîtrisez bien l'informatique.

Poste en CDI basé à Rouen.

Envoyer CV + photo + lettre de motivation à recrutement@tendanceouest.com