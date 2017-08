Orne : ce week-end, c'est la course de caisses à savonnettes du Plantis

La treizième édition de la course de caisses à savonnettes du Plantis, près de Courtomer (Orne) sera disputée dimanche 13 août 2017 dans une côte d'un kilomètre, à 13 %…

C'est pour animer la fête de leur village autrement que par un sempiternel vide-greniers que des copains ont eu une idée. La première course de caisses à savonnettes du Plantis; près de Courtomer (Orne), venait de voir le jour!

casque et genouillères

Treize ans plus tard, le règlement est devenu strict, mais c'est toujours la même ambiance amicale qui règne sur la course, même si la compétition impose d'être le plus rapide. Chaque pilote doit par exemple impérativement être équipé de gants et de genouillères.

Les caisses à savonnettes doivent mesurer au maximum 1m80 sur 1 mètre et pour les adultes, peser au maximum 200 kilos avec le pilote et ses équipements. Chaque véhicule doit être équipé d'un repose-tête ou d'un arceau de sécurité.

Ecoutez Pierre Gaudré, président de l'association des caisses à savonnette du Plantis:

Samedi 12 août 2017 à partir de 14h: contrôle technique des caisses à savonnette, puis essais libres et deux épreuves chronométrées pour chaque pilote.

Dimanche 132017 : épreuves chronométrées toute la journée.

Pratique. Course au Plantis, près de Courtomer (Orne) sur la VC2 (neutralisée à la circulation…) au lieu-dit Tombeline. Parking au lieu-dit " La croix de pierre ". Accès gratuit pour le public.