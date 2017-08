Seine-Maritime : le refuge animal de Lintot/Bolbec saturé

Cet été 2017 est particulièrement difficile pour la Société bolbécaise de protection des animaux (SBPA), le refuge situé à Lintot (près de Bolbec en Seine-Maritime) est saturé. Les adoptions sont à l'arrêt et les places pour chats et chiens ne se libèrent pas.

En été les refuges pour animaux lancent souvent des appels à l'aide. Juillet et août sont synonymes de saturation en termes de capacité. C'est le cas en cet été 2017 pour la SBPA de Lintot. Le problème ne vient pas forcément de l'augmentation des abandons de chiens et chats, mais plutôt de la baisse des adoptions. Les familles sont en vacances et attendent la rentrée pour adopter un animal de compagnie. Écoutez Béatrice Poret, la présidente de la SBPA :

Un refuge saturé

Le refuge de Lintot/Bolbec accueille actuellement 80 chats (plus 18 chats placés en familles d'accueil) et 20 chiens (plus 3 chiens placés en familles d'accueil). Ces animaux sont tous disponibles à l'adoption. Ils sont systématiquement identifiés, vaccinés et stérilisés. Comptez 240 à 280 euros pour un chien et 140 à 160 euros pour un chat. Les animaux sont visibles sur le site internet de la SBPA.

L'association a besoin de dons

L'association a également besoin d'aide. On peut devenir adhérent pour 20 euros par an. L'argent sert notamment pour les soins vétérinaires et l'achat de nourriture. On peut également faire un don matériel. Le refuge a besoin de litière, de couvertures ou encore de produits d'entretien comme de la javel ou de la lessive.

