Rouen sur mer plus fort que la météo de juillet

Les installations éphémères de Rouen sur Mer (Seine-Maritime) ont fermé dimanche 6 août 2017. Deux jours plus tard, le premier bilan de ce mois d'animations est excellent malgré une météo souvent capricieuse.

Pas de soleil ? Pas de problème ! Les caprices de la météo tout au long du mois de juillet n'ont pas empêché les Rouennais (Seine-Maritime) de profiter des installations et des animations de Rouen sur Mer sur les quais de Seine. Cette dixième édition, qui s'est refermée dimanche 6 août 2017, a même réussi à écraser les chiffres de la fréquentation de l'été 2016. Avant l'ouverture du site, la Ville espérait faire aussi bien que les 120 000 personnes en cumulé sur un mois de 2016. Elle a finalement fait bien mieux.

Plus de 160 000 visiteurs

"On va avoir les chiffres exacts sous peu car ceux de la dernière semaine n'ont pas été comptabilisés, mais on est entre 160 000 et 170 000 visiteurs. Nous sommes extrêmement satisfaits", savoure Lionel Guéret-Laferté, responsable des manifestations publiques à la ville de Rouen. D'autant que le site a été contraint de fermer quatre jours à cause des intempéries !

Si les Rouennais ont répondu présent, c'est aussi grâce au programme d'animations. "Nos 480 ateliers proposés pendant ce mois ont été complètement remplis, pour le sportif comme pour le bien-être", souligne Lionel Guéret-Laferté. Des ateliers auxquels près de 200 personnes isolées, amenées sur le site par des associations, ont pu participer.

Forte de ce succès, la Ville peut préparer sereinement la onzième édition pour l'été 2018. La nouveauté pourrait être l'installation de jeux d'eau, "comme des brumisateurs", pour développer un petit peu plus la dimension aquatique de Rouen sur Mer.

