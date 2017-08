Jean Lepetit, président de l'UDI manchoise, candidat aux élections sénatoriales

Le maire de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), conseiller départemental, Jean Lepetit mènera une candidature de Centre droit aux élections sénatoriales dans la Manche.

Jean Lepetit, conseiller départemental, maire de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) et président de l'UDI manchoise a annoncé mercredi 9 août 2017, qu'il sera candidat aux élections sénatoriales de septembre 2017.

Promouvoir un "courant constructif"

Jean Lepetit veut promouvoir dans cette élection "le courant constructif" et ne pas être en opposition systématique vis-à-vis des décisions gouvernementales. L'homme, âgé de 59 ans, souhaite "rester extrêmement vigilant notamment sur les questions de la baisse des dotations et de la suppression de la taxe d'habitation qui pourraient détruire nos petites communes rurales."

Développement économique et social harmonieux

Jean Lepetit affirme qu'il est un "ardent défenseur de la ruralité et de la justice sociale" et qu'il proposera aux grands électeurs de la Manche une "vision positive et pragmatique, tournée vers un développement économique et social harmonieux sur tout le territoire".

Jean Lepetit dévoilera sa liste dans les prochains jours.

