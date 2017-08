Handball (Proligue). Le Caen Handball convainquant face à Massy

À l'occasion de leur premier match de préparation, les Vikings de Caen ont réalisé une belle prestation face à Massy (promu de Proligue en Lidl Starligue) en décrochant un match nul (33-33), mardi 8 août 2017 à Falaise (Calvados)

Le nouveau cycle est lancé ! Ce mardi 8 août 2017 (20h), le Caen Handball se rendait à Falaise pour son premier match test, face à Massy (Lidl Starligue). Suite à deux semaines de préparation uniquement axées sur le travail physique et la cohésion d'équipe, Caen a décroché le match nul 33-33.

Des recrues satisfaisantes

Le Caen fandball de Dragan Mihailovic avait opté pour un nouveau sept majeur permettant d'avoir un premier aperçu des nouvelles recrues. Avec un Denis Serdarevic en grande forme dans les cages, Skirmantas Pleta agrémentait l'aile gauche. Auteur de cinq buts dont deux penaltys, l'international lituanien s'est montré être un joueur très vif qui semble compter aucun effort, enchaînant les retours défensifs à l'allure d'une fusée. David Garcia, demi-centre, était placé à côté du géant et puissant Macira Sacko et d'Adrian Rosales. Yannis Mancelle et Alexandre Aguilar venait compléter le collectif de départ, sur l'aile droite et en pivot.

En manque de solutions offensives et en difficultés pour défendre sur le pivot adverse, les Vikings affichait un retard de deux buts au quart d'heure de jeu (7-9, 15') avant de le voir s'aggraver à la pause (14-20, 30'). Au retour des vestiaires, même scénario. Massy gardait sa longueur d'avance (23-27, 45'). Mais Caen venait ensuite redresser la barre grâce notamment à un David Garcia aussi à l'aise sur ses appuis que dans son rôle de chef d'orchestre. Les deux formations sont ensuite restées au coude à coude sur les huit dernières minutes de la rencontre, pour se quitter sur un match nul (33-33).

Les buteurs

Diego Moreno 1, Macira Sacko 4, David Garcia 4, Skirmantas Pleta 5 , Yannis Mancelle 5, Maxime Langevin 3, Christopher Corneil 2, Jordan Allais 1, Nenad Zeljic 3, Adrian Rosales 2, Sébastien Rossi 2.

Réactions

Alexandre Aguilar, nouveau capitaine du Caen HB nous livre ses premières impressions

Caen enchaîne dès ce soir

Mais pas de question de se reposer pour les Caennais ! Une seule séance de récupération séparait les deux premières rencontres des Vikings puisqu'ils disputeront dès ce mercredi soir (18h30) leur deuxième match de préparation face à Cesson (Lidl Starligue) à Colombelles (Calvados). Un nouveau test pour cette équipe totalement renouvelée...

Pratique.Caen-Cesson, mercredi 9 août 2017 (18h30), Gymnase Michel Hidalgo à Colombelles. Entrée : 3€.

Calvados. Caen Handball: un match nul au bout du suspense pour les Vikings