Pétition Brigitte Macron : l'auteur de Lisieux lance un ultimatum au président

Mardi 8 août 2017, la pétition "Contre le statut de première Dame pour Brigitte Macron" approchait de la barre des 300 000 signataires. Son instigateur, originaire de Lisieux (Calvados), Thierry Paul Valette, lance une sorte d'ultimatum au président de la République, Emmanuel Macron.

Lancée fin juillet 2017 par un artiste normand originaire de Lisieux (Calvados), Thierry Paul Valette, la pétition "Contre le statut de première Dame pour Brigitte Macron" connaît un certain écho médiatique et anime largement les réseaux sociaux ces lundi 7 et mardi 8 août 2017. Son instigateur ne "veut pas d'un système à l'américaine puisqu'elle n'est en rien élue. Et ça serait pareil s'il s'agissait d'un homme". Dans les semaines à venir, l'Élysée doit clarifier le "rôle public" que Brigitte Macron tiendra durant le quinquennat de son mari.

Le droit de pétition évoqué dès le discours de Versailles

De son côté, Thierry Paul Valette espère bien que sa pétition continuera de trouver des signataires et ne prévoit de la retirer qu'à une seule condition. "Je la laisse pour l'instant en place parce que l'Élysée ne m'a pas contacté." Il lance comme un ultimatum au chef de l'État :

Lundi 3 juillet à Versailles devant les députés et sénateurs, Emmanuel Macron a évoqué dans son discours le droit de pétition qu'il souhaite voir être "revu, afin que l'expression directe des citoyens soit mieux prise en compte et que les propositions des Français puissent être présentées dans un cadre défini et construit". Un mois plus tard, le voilà directement concerné.

