À Rouen, un barbecue pour les plus démunis

À Rouen (Seine-Maritime), les bénévoles du "Grand Défi" organisent un barbecue pour les plus démunis ce mardi 8 août 2017. Le but est de proposer une rencontre festive pour ceux qui n'ont souvent l'occasion de profiter des joies de l'été.

Un barbecue pour les plus démunis. Voila l'initiative originale lancée par les bénévoles du "Grand Défi". Mardi 8 août 2017, à Rouen (Seine-Maritime), deux barbecues vont être organisés place Saint-Marc et place des Emmurées. "L'idée vient du fait que nous sommes en été, et que l'image du barbecue représente un esprit festif et convivial" témoigne Tania Zerd, coorganisatrice de ce barbecue caritatif.

Un élan de générosité

Pour pouvoir tout organiser, les bénévoles sont allés démarcher les commerçants. Avec l'aide de bouchers et de primeurs, ils ont pu réunir de la viande ainsi que des fruits et légumes pour le repas de ce soir. Une cagnotte a aussi été mise en place et des achats tels que des pâtes ou du riz ont été possible. Sans compter les bénévoles impliqués et qui ont rendu tout cela possible, avec le soutien des Restos du coeur.

Écoutez Tania Zerd, coorganisatrice de ce barbecue caritatif: