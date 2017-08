Calvados : elle le quitte pour son ami, il le brutalise

En janvier 2017, une jeune femme quitte son compagnon avec lequel elle a un enfant en bas age pour aller vivre avec l'ami de celui-ci. L'homme éconduit le vit très mal. En quelques semaines, par deux fois, il agresse son rival. Pour cela, il a été jugé.

Lundi 7 août 2017 un Égyptien âgé de 21 ans a été jugé en comparution immédiate pour des faits de violences par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les délits ont été commis le samedi 8 juillet et le vendredi 4 août 2017 à Hérouville Saint Clair et dans le tram de l'agglomération.

Bombe lacrymogène et coups de poing

La femme dont il est épris l'a quitté pour son meilleur ami et l'empêche de voir son enfant comme il le souhaiterait. Samedi 8 juillet 2017, il se rend donc à Hérouville Saint Clair au domicile de la jeune femme, attend qu'elle sorte avec l'enfant et pénètre dans l'appartement. Il y trouve son rival, nu dans la chambre, et le gaze en plein visage avec une bombe lacrymogène avant de s'enfuir. Vendredi 4 août 2017, il croise l'homme dans le tram et cela lui est insupportable. Les cameras de surveillance atteste de son état d'agressivité et d'énervement. À plusieurs reprises, il assène de violents coups de poing et sera maîtrisé par des passagers.

2 000 euros, le prix de la tranquillité

La victime présente à l'audience explique qu'il a été sommé de verser 2 000 euros au prévenu pour que celui-ci le laisse tranquille. "Ce jour-là, dans le tram il me réclamait 500 euros car je ne pouvais pas payer la somme en une seule fois." Le prévenu s'insurge : "Ce n'est pas moi qui ai demandé cette somme au départ ! Mais il couche avec ma femme et ça me fait mal. Ce n'est pas moi qui me suis séparé d'elle, c'est elle qui s'est séparée de moi ! En plus elle m'empêche de voir ma petite fille."

Double trahison

La procureure requiert 10 mois de prison avec sursis et une interdiction de contacts craignant les réitérations."Les coups portés ont été hyperviolents et la demande d'un "dédommagement" fort désagréable".

La défense met le doigt sur le contexte très particulier de ce dossier. "Elle le trompe avec son meilleur ami, il est donc trahi deux fois". Les deux hommes se sont connus à "France terre d'asile" à leur arrivée sur le territoire. De solides liens se sont créés entre eux : l'humiliation et la frustration n'en sont que plus grandes.

Après délibéré, le jeune homme écope de 8 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Il lui interdit d'entrer en relation avec la victime par quelque moyen que ce soit et de se présenter au domicile de son ex.

L'affaire est renvoyée sur intérêts civils, le temps qu'une expertise médicale estime le préjudice physique subi.

