Barentin : il cambriole et met le feu au cabinet médical

Lundi 7 août 2017, un individu accusé de vol dans un cabinet médical et de dégradation de bien par incendie est jugé devant le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime).

À Barentin (Seine-Maritime), dans la nuit du 24 au 25 mai 2017, Franck Leriche, 34 ans, promène son chien devant un cabinet médical qui semble l'intriguer. Il décide d'y pénétrer en brisant une vitre, espérant y trouver espèces et objets divers qu'il pourrait revendre. À l'intérieur, il dérobe pour 300 euros de matériel mais, son forfait accompli, un feu se propage dans les locaux du cabinet.

L'appel aux pompiers d'un voisin permettra de constater trois départs de feus volontaires, ravageant plusieurs pièces du cabinet. Une paire de gants est retrouvée sur place, appuyant ainsi le caractère intentionnel de l'acte, constatent les policiers vite arrivés sur les lieux et n'ayant aucune peine à interpeller le prévenu qui reprenait sa promenade.

"C'était ouvert, je suis rentré"

En garde à vue, il nie être l'auteur de l'incendie et déclare : "La fenêtre était ouverte, je suis rentré". Il dit également avoir vu des "jeunes" à proximité venus cambrioler et mettre le feu. Il précise aussi avoir pris des médicaments ce soir-là, le laissant dans un état second. Pas de quoi convaincre la Présidente de la Cour, qui rappelle les quatorze mentions portées au casier judiciaire du prévenu, pour vols et usage de stupéfiants. Pour le Procureur, "le prévenu se perd dans des déclarations contradictoires", sa défense rétorque que "l'enquête ne fait pas mention de faits matériels qui ne peuvent être imputés au prévenu".

Après délibération, le Tribunal le condamne à dix mois de prison ferme.

