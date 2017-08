Cyclisme : Maxime Renault (Sojasun) remporte la 59e Saint-Laurent de Montpinchon (Manche)

Au terme d'une course rapidement dynamitée et laissant place à une grosse bagarre de costauds, c'est Maxime Renault (Sojasun) qui s'est imposé au sommet du mur de Montpinchon en conclusion de la 59e Saint-Laurent.

Dans des conditions parfois très difficiles, la centaine de coureurs élites a rapidement été réduite à peau de chagrin dans cette 59e édition de la St-Laurent. D'entrée de course, les débats sont animés par le Normand Alexis Guérin (VC Rouen 76) qui dynamite le peloton et s'échappe dès le baissé de drapeau. Rapidement, il est rejoint dans sa folle tentative par une dizaine de coureurs, et pas des moindres. On retrouve ainsi dans ce groupe de meneurs, le local Simon Verger (TBC), Florian Cam (Cotes d'Armor), Maxime Renault (Sojasun) ou encore Risto Raid (VC Rouen) et les deux pensionnaires d'HTP Auber, Nicolas Prod'homme et Flavien Dassonville.

Le VC Rouen 76, du début à la fin

Le coup fait long faut puisque les éventuels poursuivants n'ont pas la puissance pour répondre. Rapidement, on comprend que les favoris seront au rendez-vous. Les kilomètres filent et la donne reste la même, un groupe de tête largement leader, quelques escarmouches derrière mais une victoire à chercher dans les échappés du matin. Il faut attendre l'abord des trente derniers kilomètres pour assister à un nouveau coup dans l'épreuve, Nicolas Prod'homme sort en compagnie de Risto Raid, Maxime Renault et l'étonnant Simon Verger que l'on n'attendait pas à pareille fête. Dès lors, sous un soleil redevenu maître du ciel, on le dernier tour peut livrer son verdict avec un invité surprise dans le scénario final, Alexis Guérin revenu de nulle part, anime les derniers kilomètres. Mais le plus malin n'est autre que Maxime Renault (Sojasun) qui patiente et règle tous ses concurrents au sommet du mur, devançant Risto Raid et Alexis Guérin, les deux compère du VC Rouen.

Le classement :

1- Maxime Renault (Sojasun)

2- Risto Raid (VC Rouen)

3- Alexis Guérin (VS Rouen)

4- Nicolas Prod'homme (HTP Auber)

5- Simon Verger (Team Bricquebec Cotentin)

