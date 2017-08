Puisseguin: renforcer les normes de construction des autocars, préconise un rapport

Le bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) a préconisé de renforcer les normes de construction des autocars, notamment la tenue des matériaux au feu, dans un rapport publié mardi sur l'accident qui a fait 43 morts à Puisseguin (Gironde) en 2015.

Ce rapport note que la cause directe de l'accident est une perte de contrôle du poids-lourd entré en collision avec l'autocar, et que le camion était équipé d'un réservoir supplémentaire de gazole non homologué, tandis que les dispositifs de sortie de secours et de désenfumage du car étaient difficiles à actionner.

