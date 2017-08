Horse-ball : C'est parti pour les Championnats d'Europe au NHS de Saint-Lô ! 

De ce mardi 8 août à samedi soir 12 août, dans le cadre du 29e Normandy Horse Show, le Pôle Hippique de Saint-Lô (Manche) accueille les Championnats d'Europe de Horse-ball. Un spectacle à ne pas manquer.

Le programme est connu, les forces en présence aussi et le moins que l'on puisse dire, c'est que la France est cochée au rang des favoris dans chacune des trois catégories. Et pour cause, les Bleus sont tout bonnement tenants du titre en U16, chez les dames et chez les hommes après leurs succès glanés lors de la précédente édition au Portugal.

Six pays, une couronne

Le Portugal justement, sera un adversaire sérieux pour les Françaises et français, au même titre que la Belgique, la Grande Bretagne et l'Italie. L'Espagne demeure le probable concurrent direct des escouades tricolores dans cet Euro 2017 qui s'annonce en tout cas disputé à souhaits.

4 normands sélectionnés

La Normandie sera bien représentée avec quatre joueur/joueuses qui évolueront à domicile, tous issus de Coutainville. En équipe de France féminine, Mathilde Duboscq, Lisa Bourdon et Estelle Legesvaques seront alignées et chez les hommes, c'est Clément Haby qui portera les couleurs locales sous son maillot bleu.

Les matchs de qualification auront lieu jusqu'à jeudi soir 10 août, les demi-finales vendredi soir 11 août et les grandes finales samedi soir 12 août, dans une ambiance assurément énorme, surtout si la France est au rendez-vous.

Les programmes :

U16 :

Tournoi à cinq équipes sur trois jours du 8, classement général établit par points.

FEMMES et HOMMES :

Du 8 août au 10 août, matchs de poules.

Vendredi 11 août : Demi-finales et matchs de classement (à partir de 17h)

Samedi 12 août : Finale et match pour la 3e place (à partir de 17h)

Les équipes de FRANCE :

Equipe de France Cadets : Anasthasia Dubois, Julie Laguerre, Victor Lazzarotto, Axell Nicol Roujou, Antoine Parmentier, Thomas Ribatti, Leif Saddougui, Elsa Verdez.

Equipe de France Féminines : Justine Ammann, Margaux Bouchery, Magalie Denis, Valentine Descamps, Mathilde Duboscq, Estelle Leguevaques, Hélène Petitdemange, Lisa Bourdon.

Equipe de France Pro Élite : Ellington Barnes, Antoine Cocoynacq, Ladislas Crausaz, Romain Depons, Benjamin Depons, Tom Dupau, Clément Haby, Charles Eliott Lacombe.

