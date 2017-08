Hockey : les Dragons de Rouen ont leurs nouveaux maillots [photos]

Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) viennent de présenter leurs nouveaux maillots pour la saison 2017-2018. Un design simple et fidèle aux couleurs du club, mais qui présente quelques innovations.

Des nouveaux maillots pour les Dragons. Le club de Rouen (Seine-Maritime) vient de dévoiler ses deux tuniques pour la saison 2017-2018. Cette année, le maillot domicile sera noir, et comportera une nouveauté: une bande or horizontale. Une inspiration tout droit venue de la NHL (Ligue Nationale de Hockey Nord-Américaine) selon Guy Fournier, manager du club: "Il y a un truc que j'avais bien aimé, c'était les Bruins de Boston qui avaient utilisé il y a quelques années pour certains matches un maillot qui me plaisait beaucoup et qui était relativement sobre. Il y avait une bande sur la poitrine et deux bandes très larges sur les bras."

Petit entorse, le traditionnel "jaune" sera cette saison "doré satiné", avec un effet métallique. Une première en Ligue Magnus, qui ouvre la possibilité de travailler des métallisations à reflets. Le maillot "extérieur" conservera quant à lui le jaune classique des Dragons, avec une bande noire.

Un tissu novateur

L'autre grande nouveauté du maillot des Dragons c'est sa composition, avec deux types de tissus utilisés. Un premier pour la partie ventrale et dorsale, en maille épaisse, aérée et résistante aux contacts. C'est habituellement ce tissu qui est utilisé pour l'ensemble des maillots. L'innovation vient donc du second tissu. Une fibre extrêmement légère et élastique sur les parties en mouvement des joueurs (bras, épaules, aisselles).

"Nous avions pu voir quelques essais sur le maillot de l'équipe de France avec ce genre de tissu, mais nous voulions aller plus loin", explique Thibault Lalouette, en charge du design maillots. Un pari qui semble être réussi car selon les premiers essais, les joueurs ont l'impression de jouer sans manches, comme s'ils portaient un débardeur.