Fécamp : avis de recherche après une disparition

Un homme est recherché à Fécamp (Seine-Maritime). Il n'a plus donné de nouvelles depuis la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 août 2017. Habitant le quartier du Ramponneau, sa famille est très inquiète. La police enquête.

La police de Fécamp (Seine-Maritime) a lancé un avis de recherche. Un homme de 72 ans ne donne plus de nouvelles depuis la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 août 2017. Il a quitté son appartement du quartier du Ramponneau sans prévenir ses proches. C'est d'ailleurs sa famille qui a donné l'alerte. La police mène l'enquête, les caméras de vidéosurveillance de son quartier ont été examinées.

Un appel à témoins est lancé

Il s'agit donc d'un homme de 72 ans, habitant le quartier du Ramponneau à Fécamp. Il est de petite taille. Il a les cheveux poivre et sel. Il porte un jean bleu et une chemise à carreaux bleu et blanc, avec peut-être un pull jacquard bordeaux-gris et une casquette. Si vous l'avez aperçu, vous pouvez contacter directement le commissariat de police de Fécamp au 02 35 10 45 00.