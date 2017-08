Le critique gastronomique Christian Millau, cofondateur du Gault et Millau, est décédé

Le 07 août 2017 à 13:40

Le journaliste et critique gastronomique Christian Millau, cofondateur du Gault et Millau, et l'un des pères de la Nouvelle Cuisine, est décédé samedi à l'âge de 88 ans, a déclaré lundi à l'AFP le directeur général du célèbre guide, Côme de Chérisey.