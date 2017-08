Dramatique accident dans la Manche : un motard est décédé

Peu après 19h30, dimanche 6 août 2017, un accident entre deux voitures et une moto s'est produit à Baupte (Manche) près de Carentan. Une femme de 47 ans est décédée.

Un accident dramatique s'est produit en début de soirée dans le Cotentin, dimanche 6 août 2017. Le collision s'est produite après 19h30 sur la route de La Haye-du-Puits à Baupte (Manche).

La pilote de moto décédée

Deux voitures, une moto et six personnes sont impliquées dans l'accident. La pilote de la moto, une femme âgée de 47 ans est décédée.

Une femme de 69 ans est légèrement blessée. Elle a été transportée à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô (Manche). Un enfant de 7 ans est également légèrement blessé. Il a été transporté vers l'hôpital de Cherbourg en Cotentin.

De nombreux moyens et 14 sapeurs-pompiers ont été déployés sur la zone. 3 Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes (ambulances) des pompiers ont été mobilisées, 1 véhicule du SAMU 50, 1 Véhicule de Secours Routier, 1 Véhicule de Liaison Chef de Groupe et 1 Véhicule de Protection du Personnel.

Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues.

