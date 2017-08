Dotations de l'État : Nathalie Goulet exige la tenue d'une réunion pour fixer les priorités

La coupe budgétaire de 300 millions décidés par le gouvernement français à la mi-juillet 2017 touche directement les financements de nombreux projets à travers la France. La sénatrice de l'Orne, Nathalie Goulet, demande l'organisation d'une réunion pour que des projets structurants ne disparaissent pas des agendas.

C'est acté au niveau national depuis un décret publié le 20 juillet 2017 : 300 millions de dotations de l'État aux communes rurales et aux associations ne seront finalement pas versés. Nathalie Goulet sénateur de l'Orne s'en est offusqué publiquement et demande en ce début du mois d'août 2017, auprès du ministre de l'intérieur Gérard Collomb, une réunion d'urgence de la Commission d'attribution de la dotation d'équipement des territoires ruraux.

Fixer les priorités en termes de dotations de l'État

Elle souhaite ainsi s'assurer du maintien du financement de certains projets structurants pour les territoires, et qui sont d'ores et déjà programmés. Ce sont les préfets qui procèderont au retrait des dotations, opération par opération. "Et il est essentiel que les maires soient inclus dans cette discussion" :

Les dotations annulées par décret du 17 juillet concernent des dotations promises pour des travaux non encore débutés.

