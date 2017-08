Drame du Cuba Libre de Rouen : au rassemblement, la colère du père d'une victime

Un an plus tard jour pour jour, près de 150 personnes se sont réunies, dimanche 6 août 2017 à Rouen (Seine-Maritime), en hommage aux 14 victimes du bar le Cuba Libre. Un moment fort duquel est notamment ressorti la colère d'un père d'une victime.

Près de 150 personnes se sont rassemblées à Rouen, en hommage aux 14 victimes de l'incendie du bar le Cuba Libre, ce dimanche 6 août 2017. Un drame survenu un an jour pour jour. Les proches et la plupart des personnes venues témoigner leur soutien aux familles avaient respecter la consigne lancée par les organisateurs : venir avec un tee-shirt blanc.

Une plaque, mais pas de cérémonie

Des temps de silence, mais aussi des prises de paroles de proches très émus ont marqué ce rassemblement. Les discours étaient le plus souvent rythmé de larmes. Un père s'est également exprimé sur le manque de soutien de la mairie, s'offusquant de la plaque installée ces derniers jours en hommage aux victimes. Il a dit notamment regretter que les noms ou prénoms des victimes n'y soient pas inscrits et qu'il n'y ait pas eu une cérémonie au moment de son installation. "Je découvre cette plaque. Je n'ai pas été mis au courant. Je ne sais pas où vous êtes monsieur le maire, mais ayez au moins la politesse de respecter les 14 victimes", a-t-il dit.

Le maire de la ville Yvon Robert a participé à ce rassemblement. Sa démission a même été demandée par le père de famille qui s'est exprimé publiquement et qui a été longuement applaudi. Johnny Autin, demeurant à Dieppe et père de Mégane, a aussi qualifié d' "assassins" les responsables du bar, mis en examen pour "homicides et blessures involontaires aggravées par violation délibérée d'une obligation de sécurité".

#CubaLibre 150 personnes en hommage au 14 victimes du drame du 6 août 2016 à #Rouen. pic.twitter.com/jvTfv0Ig3J — Tendance Ouest (@tendanceouest) 6 août 2017

