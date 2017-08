Calvados : un cambrioleur retrouvé grâce à son ADN

A Caen (Calvados) entre le mardi 19 juin et le mercredi 13 juillet 2016 un individu pénètre par effraction dans un garage pour y dérober une moto et un vélo. Il a comparu détenu pour d'autres causes le jeudi 3 août 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen.

Jeudi 3 août 2017 Tony Vicente âgé de 19 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vols avec effraction en récidive dans un local d'habitation de l'agglomération.

Traces d'ADN retrouvées

Mercredi 13 juillet 2016 de retour à leur domicile après une période d'absence les habitants d'une maison caennaise constatent que la porte de leur garage a été forcée. Une moto et un vélo qui y étaient remisés ont disparu. Un pied de biche et des traces de sang sont retrouvés sur les lieux. L'ADN permet de remonter à un jeune homme de 19 ans bien connu de la police. En garde à vue comme à l'audience "Il ne sait plus trop comment il a fait"

"Je n'ai pas pu voler et la moto et le vélo"

Néanmoins il raconte qu'il a toujours un pied de biche sur lui ce que la présidente qualifie d'inhabituel. "J'adore les motos, c'est ma passion. Je n'ai pas les moyens de m'en offrir une alors c'est peut-être moi mais je n'ai pas pu voler en même temps et la moto et le vélo..."elle-ci est retrouvée par les policiers le neiman cassé et plus que dégradée.

Pas encore vingt ans et déjà un très long casier

"Les peines se multiplient et rien ne le dissuade, constate le procureur, pas encore vingt ans et un casier judiciaire déjà très long" En effet treize mentions s'y succèdent pour multiples vols avec dégradations et délits routiers. En janvier dernier il est incarcéré pour une période de 6 mois. Sont requis cette fois 5 mois de prison ferme compte tenu de son parcours délictueux.

Au final c'est de 6 mois de prison ferme qu'écope Tony Vicente qu'il effectuera à la suite de la peine actuelle.

