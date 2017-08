Naissance de deux bébés pandas en France

Deux bébés pandas sont nés vendredi soir au zoo de Beauval, à Saint-Aignan-sur-Cher dans le centre de la France, a constaté un journaliste de l'AFP.

Huan Huan ("Joyeuse"), la panda femelle prêtée par la Chine au zoo de Beauval, a donné naissance au premier jumeau à 22H18 (20H18 GMT) et au second à 22H32 (20H32 GMT).

"Le premier des bébés est vivant. Sa mère s'en occupe bien. Elle a un bon comportement. C'est une femelle primipare c'est son premier petit", a déclaré après la première naissance Rodolphe Delord, directeur du zoo.

Cependant, les responsables de la structure ont rapidement constaté que le pronostic vital du premier né était engagé, ont-ils fait savoir peu après.

Seuls 19 parcs zoologiques dans le monde possèdent des pandas, en dehors de la Chine.

Huan Huan, âgée de bientôt 9 ans, et son compagnon Yuan Zi, tous deux issus de lignée gémellaires, sont arrivés en janvier 2012 à Beauval. Ils ont été prêtés par la Chine pour une durée de 10 ans, à l'issue d'intenses tractations au plus haut niveau entre Paris et Pékin.

Pour que la Chine prête un panda à un pays étranger, le chef de l'État de ce pays doit le demander de visu au président chinois. Huan Huan et Yuan Zi sont les seuls pandas géants présents en France.

Si tout se passe bien, les petits pandas devront repartir en Chine d'ici à trois ans lorsqu'ils seront sevrés. Il est très difficile de faire se reproduire des pandas. L'an dernier, seuls trois ont vu le jour en Europe.

A LIRE AUSSI.

Les premiers bébés pandas de France attendus fébrilement au zoo de Beauval

Deux bébés pandas au lieu d'un seul attendus au zoo de Beauval

Deux pandas "ambassadeurs" de Chine arrivent à Berlin

Le petit panda né au Japon passe le cap d'un mois en bonne santé

Naissance d'un panda dans un zoo au Japon